Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс

Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс, потому что, долгое время это было невозможно.

Посещение освобожденных территорий - уникальный шанс, потому что, долгое время это было невозможно.

Об этом Report заявил путешественник из Германии Фабиан Вайдеманн.

Он отметил, что очень интересно побывать на этих территориях и своими глазами увидеть, как эти места преображаются.

Немецкий путешественник поделился впечатлениями от посещения Азыхской пещеры. "Там было очень темно и тесно. Мне было интересно узнать о том, что в этой пещере были обнаружены останки первобытных людей - одни из древнейших человеческих останков, найденных в мире", - сказал Вайдеманн.

"Это мой первый визит в Азербайджан и, в целом, в регион Южного Кавказа, я всего лишь второй день тут. У меня не было никаких ожиданий, но я очень впечатлен красотой Баку. Очень красивый и современный город",- добавил он.

Сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 12 стран, сформированной в Великобритании. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России. Путешественники посетят 4-6 февраля освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.