О нас

Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс

Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс, потому что, долгое время это было невозможно.
Карабах
4 февраля 2023 г. 11:01
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс

Посещение освобожденных территорий - уникальный шанс, потому что, долгое время это было невозможно.

Об этом Report заявил путешественник из Германии Фабиан Вайдеманн.

Он отметил, что очень интересно побывать на этих территориях и своими глазами увидеть, как эти места преображаются.

Немецкий путешественник поделился впечатлениями от посещения Азыхской пещеры. "Там было очень темно и тесно. Мне было интересно узнать о том, что в этой пещере были обнаружены останки первобытных людей - одни из древнейших человеческих останков, найденных в мире", - сказал Вайдеманн.

"Это мой первый визит в Азербайджан и, в целом, в регион Южного Кавказа, я всего лишь второй день тут. У меня не было никаких ожиданий, но я очень впечатлен красотой Баку. Очень красивый и современный город",- добавил он.

Сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 12 стран, сформированной в Великобритании. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России. Путешественники посетят 4-6 февраля освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniyadan olan səyahətçi: “Azad olunmuş ərazilərə səfər etmək unikal şansdır”
Версия на английском языке Traveler from Germany: Visiting liberated Azerbaijani territories - unique chance

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
31 января 2023 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi