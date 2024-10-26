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Путешественник из Англии восхищен прогрессом в восстановлении Карабаха

Путешественник из Англии восхищен прогрессом в восстановлении Карабаха В относительно короткие строки достигнуты впечатляющие результаты строительных работ в Карабахе.
Карабах
26 октября 2024 г. 12:56
Путешественник из Англии восхищен прогрессом в восстановлении Карабаха

В относительно короткие строки достигнуты впечатляющие результаты строительных работ в Карабахе.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам рассказал путешественник из Англии Ричард Эллис (Richard Ellis).

Он отметил, что проработал в горнодобывающей промышленности более 50 лет и способен оценить прогресс, достигнутый Азербайджаном в строительстве.

"В Англии на получение разрешений на строительство ушло бы более 5 лет, а здесь за это время уже виден впечатляющий результат", - сказал он.

Эллис добавил, что с радостью вернулся бы в Карабах через несколько лет, чтобы увидеть, как продвигаются восстановительные работы.

"Нам очень нравится путешествовать здесь, и я бы обязательно приехал снова с женой", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərəli səyyah: Qarabağın bərpasında nail olunmuş irəliləyişə heyranam

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