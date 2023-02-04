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Путешественница из Уэльса вручила подарки детям семей, проживающих в Шуше

Путешественница из Уэльса вручила подарки детям семей, проживающих в Шуше Путешественница из Уэльса Аманда Дэвис вручила подарки детям двух семей, проживающих в Шуше.
Карабах
4 февраля 2023 г. 15:08
Путешественница из Уэльса вручила подарки детям семей, проживающих в Шуше

Путешественница из Уэльса Аманда Дэвис вручила подарки детям двух семей, проживающих в Шуше.

Как передает Report, А. Девис участвует в поездке международных путешественников из 12 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России.

Путешественники посетят 4-6 февраля освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

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