Путешественница из Грузии: Отрадно видеть, как активно восстанавливается Карабах

Увидеть город Ханкенди было моей самой большой мечтой, которая наконец сбылась.
Как передает Report, об этом сказала путешественница из Грузии Лейла Алиева.
Она рассказала, что ранее посещала город Шушу и пережила много позитивных эмоций.
"Будучи в Шуше, я видела издалека Ханкенди. Могу сказать, что город очень изменился. Отрадно видеть, как активно ведутся восстановительные работы, в Карабах возвращается жизнь", - сказала она.
Туристка подчеркнула, что с радостью бы приехала в Карабах в будущем уже со своей семьей. Мои дети с нетерпением ждут момента, когда смогут посетить Карабах, добавила она.