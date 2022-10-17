Прошло два года со дня очередного террора Армении в Гяндже

Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый, раз подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны.

Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны.

Report напоминает, что около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 16 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - несовершеннолетние, женщины и старики.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере) и по другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана, проведение следствия по делу поручено Следственному Управлению Генеральной прокуратуры.

Азербайджанцы во всем мире почтили память жертв Гянджинского террора, осудив убийство невинных людей, обстрел мирного города. Ряд зарубежных СМИ опубликовал информацию о военных преступлениях Армении против азербайджанцев.

В тот же день обстрелу подвергся другой мирный город - Мингячевир, где сосредоточена энергетическая инфраструктура Азербайджана - Мингячевирская ГЭС - самая крупная электростанция на Южном Кавказе. Ракеты, выпущенные армянами по крупному промышленному городу Мингячевир, расположенному в более чем 100 км от зоны боевых действий, были обезврежены силами противовоздушной обороны Азербайджана.

Обстрелы жилых кварталов города Гянджи со стороны армянских вооруженных сил с применением баллистических ракет и реактивной артиллерии были произведены 4, 8, 11 и 17 октября 2020 года в период Второй Карабахской войны. В результате погибли 27 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, автотранспорту.

93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, стали жертвами военной агрессии Армении против гражданского населения Азербайджана во время Второй Карабахской войны. 454 гражданских лица получили ранения. В общей сложности было повреждено почти 12,5 тыс. единиц жилой и коммерческой недвижимости, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.