ПРООН содействует становлению ANAMA центром передового опыта в разминировании

ПРООН хочет помочь ANAMA стать центром передового опыта в разминировании в регионе

ПРООН хочет помочь ANAMA стать центром передового опыта в разминировании в регионе.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов.

"ANAMA имеет большой опыт, и мы хотим сделать ее центром передового опыта в регионе. Это означает что, ANAMA сможет делиться своим опытом с другими странами. Мы уже договорились с экспертами из Турции и Камбоджи, они уже выразили согласие создать совместный центр обмена опытом", - сказал он.

Он отметил, что организация работает с ANAMA с 1998 года и планирует дальше укреплять сотрудничество.

"Недавно состоялась всемирная конференция по разминированию, где были собраны эксперты из более чем 37 стран, более 150 участников. По итогам конференции, мы приняли документ отражающий, новую дорожную карту разминирования для ANAMA. В ней будут новые стандарты разминирования с использованием новейших технологий с применением дронов. Потому что, использование старых методов отнимает много времени", - пояснил он, добавив, что также огромное внимание будет уделяется образовательному процессу, в ходе которого будут объясняться риски и опасность мин.