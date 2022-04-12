О нас
Аудио новости

ПРООН содействует становлению ANAMA центром передового опыта в разминировании

ПРООН содействует становлению ANAMA центром передового опыта в разминировании ПРООН хочет помочь ANAMA стать центром передового опыта в разминировании в регионе
Карабах
12 апреля 2022 г. 11:35
ПРООН содействует становлению ANAMA центром передового опыта в разминировании

ПРООН хочет помочь ANAMA стать центром передового опыта в разминировании в регионе.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов.

"ANAMA имеет большой опыт, и мы хотим сделать ее центром передового опыта в регионе. Это означает что, ANAMA сможет делиться своим опытом с другими странами. Мы уже договорились с экспертами из Турции и Камбоджи, они уже выразили согласие создать совместный центр обмена опытом", - сказал он.

Он отметил, что организация работает с ANAMA с 1998 года и планирует дальше укреплять сотрудничество.

"Недавно состоялась всемирная конференция по разминированию, где были собраны эксперты из более чем 37 стран, более 150 участников. По итогам конференции, мы приняли документ отражающий, новую дорожную карту разминирования для ANAMA. В ней будут новые стандарты разминирования с использованием новейших технологий с применением дронов. Потому что, использование старых методов отнимает много времени", - пояснил он, добавив, что также огромное внимание будет уделяется образовательному процессу, в ходе которого будут объясняться риски и опасность мин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UNDP ANAMA-nın minatəmizləmə üzrə qabaqcıl təcrübə mərkəzinə çevrilməsinə kömək edir
Версия на английском языке UNDP helps ANAMA become center of excellence in demining

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi