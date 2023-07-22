О нас

При строительстве дорожного полотна в Карабахе используются переработанные отходы

При строительстве дорожного полотна в Карабахе используются переработанные отходы На освобожденных от оккупации территориях применяется механизм возврата отходов на переработку и использования их при строительстве дорожного полотна.
Карабах
22 июля 2023 г. 00:40
При строительстве дорожного полотна в Карабахе используются переработанные отходы

На освобожденных от оккупации территориях применяется механизм возврата отходов на переработку и использования их при строительстве дорожного полотна.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"Очередное нововведение в Карабахском экономическом районе! Впервые в Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях применяется механизм возврата отходов на переработку и использования их при строительстве дорожного полотна. Это и экологическая, и экономическая выгода!", - отметил он.

.
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоQarabağda tullantı materialları yenidən emal olunaraq yol yataqlarının tikintisində istifadə edilir

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi