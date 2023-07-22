При строительстве дорожного полотна в Карабахе используются переработанные отходы
При строительстве дорожного полотна в Карабахе используются переработанные отходыНа освобожденных от оккупации территориях применяется механизм возврата отходов на переработку и использования их при строительстве дорожного полотна.
На освобожденных от оккупации территориях применяется механизм возврата отходов на переработку и использования их при строительстве дорожного полотна.
Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.
"Очередное нововведение в Карабахском экономическом районе! Впервые в Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях применяется механизм возврата отходов на переработку и использования их при строительстве дорожного полотна. Это и экологическая, и экономическая выгода!", - отметил он.
Qarabağ İR-da daha bir yenilik! - da ilk dəfə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tullantı materiallarının təkrar istehsalata qaytarılaraq yol yataqlarının tikintisində istifadə olunması mexanizmi tətbiq olunur. Bu həm ekoloji, həm də iqtisadi səmərədir!#Qarabağpic.twitter.com/nFzLCNis0H