При строительстве дорожного полотна в Карабахе используются переработанные отходы

На освобожденных от оккупации территориях применяется механизм возврата отходов на переработку и использования их при строительстве дорожного полотна.

На освобожденных от оккупации территориях применяется механизм возврата отходов на переработку и использования их при строительстве дорожного полотна.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"Очередное нововведение в Карабахском экономическом районе! Впервые в Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях применяется механизм возврата отходов на переработку и использования их при строительстве дорожного полотна. Это и экологическая, и экономическая выгода!", - отметил он.