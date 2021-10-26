Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули

Состоялось открытие Международного аэропорта Физули

Состоялось открытие Международного аэропорта Физули.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту, символизирующую открытие аэропорта.

Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

Напомним, что 14 января президент Ильхам Алиев заложил фундамент международного аэропорта Физули. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3 000 метров, а ширина - 45 метров. В аэропорту, площадь перрона которого составляет 60 тыс. квадратных метров, имеется стоянка для различных типов воздушных судов. Площадь направляющей дорожки составляет 6 500 квадратных метров, а подъездная дорога расположилась на площади в 5 000 квадратных метров.