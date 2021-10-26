О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули

Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули Состоялось открытие Международного аэропорта Физули
Карабах
26 октября 2021 г. 13:39
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули

Состоялось открытие Международного аэропорта Физули.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту, символизирующую открытие аэропорта.

Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

Напомним, что 14 января президент Ильхам Алиев заложил фундамент международного аэропорта Физули. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3 000 метров, а ширина - 45 метров. В аэропорту, площадь перрона которого составляет 60 тыс. квадратных метров, имеется стоянка для различных типов воздушных судов. Площадь направляющей дорожки составляет 6 500 квадратных метров, а подъездная дорога расположилась на площади в 5 000 квадратных метров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish Presidents inaugurate Fuzuli International Airport 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirak ediblər

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
21 октября 2021 г. 10:26
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
Новая серия мультфильма Маша и Медведь посвящена Азербайджану
ВидеоНовая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану
21 октября 2021 г. 17:58
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
Лига конференций: Карабах одержал волевую победу в матче с Кайратом
ФотоЛига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом"
21 октября 2021 г. 22:37
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
23 октября 2021 г. 11:22
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
20 октября 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi