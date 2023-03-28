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Президент: Вся инфраструктура города Лачын отстраивается заново

Президент: Вся инфраструктура города Лачын отстраивается заново Вся инфраструктура города Лачын отстраивается заново – линии водопровода, канализации, электропередач, внутренние дороги протяженностью более 50 километров.
Карабах
28 марта 2023 г. 14:46
Президент: Вся инфраструктура города Лачын отстраивается заново

Вся инфраструктура города Лачын отстраивается заново – линии водопровода, канализации, электропередач, внутренние дороги протяженностью более 50 километров.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Подчеркнув, что город Лачын станет не только одним из красивейших городов Азербайджана, но и в мировом масштабе, глава государства отметил: "На всех освобожденных землях мы сейчас ведем широкомасштабные строительные работы, и эти работы мы выполняем и будем выполнять за свой счет".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The entire infrastructure of the city of Lachin is being rebuilt

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