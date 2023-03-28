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Ильхам Алиев: Мы открываем дорогу в Восточный Зангезур и из Гейгельского района

Ильхам Алиев: Мы открываем дорогу в Восточный Зангезур и из Гейгельского района Заново строится дорога Кяльбаджар-Лачын, и в регионе будет построено много тоннелей.
Карабах
28 марта 2023 г. 14:43
Ильхам Алиев: Мы открываем дорогу в Восточный Зангезур и из Гейгельского района

Заново строится дорога Кяльбаджар-Лачын, и в регионе будет построено много тоннелей.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Большая часть наших тоннелей расположена в Кяльбаджарском и Лачынском районах, именно в том регионе, и протяженность тоннеля, проходящего под горой Муров, составит около 12 километров. Таким образом, мы открываем дорогу в Восточный Зангезур и из Гейгельского района. В то же время дорога Губадлы-Лачин также строится быстрыми темпами", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We are opening a road from Goygol district to East Zangazur'

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