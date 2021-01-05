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Президент: В Физули будет построен международный аэропорт

Президент: В Физули будет построен международный аэропорт "Строительство Физулинского международного аэропорта создаст возможности для приглашения в Шушу иностранных гостей"
Карабах
5 января 2021 г. 17:49
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт

"По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание. Сейчас выбираются места. Будет проведена работа по разминированию. Я дал указание, в этом году в Физули должен быть создан международный аэропорт, в любом случае должна быть сдана взлетно-посадочная полоса".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 5 января, принимая в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением министром культуры.

"Оттуда до Шуши и расстояние близкое. Потому что в свое время, в советский период в Шушу можно было добраться либо через Ханкенди, либо по Лачинскому коридору. А теперь мы открываем новую дорогу. Конечно же, есть и эти дороги, и наши граждане, проводящие сегодня там ремонтно-восстановительные работы, пользуются ими – дорога Агдам-Ханкенди-Шуша и Лачинский коридор. То есть, эти дороги открыты для нас. Мы должны ездить туда, когда захотим, так и будет. Но строительство Физулинского международного аэропорта создаст возможности для приглашения в Шушу иностранных гостей. Потому что, приехав туда, можно будет в кратчайший срок попасть в Шушу", - добавил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: International airport to be built in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Füzulidə beynəlxalq aeroport tikiləcək"

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