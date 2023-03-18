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Президент: Успехи, достигнутые в направлении села Талыш, имели огромное значение для дальнейшего хода войны

Президент: Успехи, достигнутые в направлении села Талыш, имели огромное значение для дальнейшего хода войны Через неделю после начала Второй Карабахской войны мы проливая кровь, освободили село Талыш, поселок Суговушан. Эта военная операция имела огромное значение.
Карабах
18 марта 2023 г. 15:42
Президент: Успехи, достигнутые в направлении села Талыш, имели огромное значение для дальнейшего хода войны

Через неделю после начала Второй Карабахской войны мы проливая кровь, освободили село Талыш, поселок Суговушан. Эта военная операция имела огромное значение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

Глава государства подчеркнул, что успехи, достигнутые в направлении села Талыш, имели огромное значение для дальнейшего хода войны. В то же время они повысили моральный дух нашей армии и народа, потому что стратегическое значение села Талыш было известно всем.

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Версия на английском языке President: Successes achieved in direction of Talish village were of great importance for future course of war
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Talış kəndi istiqamətində qazanılan uğurlar müharibənin gələcək gedişatı üçün çox böyük önəm daşıyıb"

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