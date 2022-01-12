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Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек

Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек Мы видим, что число приезжающих в Карабах, Ханкенди и другие места, подконтрольные российским миротворческим силам, составляет большую разницу с числом уезжающих. Оттуда многие уезжают. Мы следим за этим.
Карабах
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек

Мы видим, что число приезжающих в Карабах, Ханкенди и другие места, подконтрольные российским миротворческим силам, составляет большую разницу с числом уезжающих. Оттуда многие уезжают. Мы следим за этим.

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Мы даже следим за тем, что 91 процент въезжающих машин, говоря 91, в частности, я показываю насколько точно мы это знаем, - не проверяется. Не проверяются всего 46 процентов выезжающих оттуда машин. То есть, что это показывает? Это показывает, что российские миротворческие силы стремятся к тому, чтобы вход был свободным, а на выходе были определенные проблемы. То есть, останавливают эту машину, допрашивают и т.д. То есть, хотят, чтобы люди оттуда не уезжали. А это не может быть случайным. Не может быть разницы в такой степени. Нам известно и количество машин, и число людей, сколько людей въехало, сколько выехало, и это неприемлемый вопрос. По имеющейся у нас информации, 38 тысяч населения, выехавшего оттуда во время войны, вернулись после второй Карабахской войны, 11 тысяч вернувшихся навсегда покинули эти места. По уточненной информации, сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек. Вот, за исключением этих двух вопросов, в целом, повторяю, я позитивно оцениваю их функцию. Не было серьезных инцидентов. Инциденты произошли на армяно-азербайджанской границе, то есть в той зоне не было серьезных инцидентов», - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyətini sərt tənqid edib

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