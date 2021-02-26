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Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 

Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах  "Мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия. А соглашение нарушается"
Карабах
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26 февраля 2021 г. 14:22
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 

"Мы знали и знаем, что там происходит прямо сейчас. Мы знали и во время войны, и до нее. Это, конечно, помогло нам во время войны".

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов в видеоформате заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это помогает и сейчас. Поэтому сейчас, когда мы видим что российские миротворцы тайно пропускают иностранных граждан в Нагорный Карабах, это вызывает у нас удивление. Мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия. А соглашение нарушается. Ничего дополнительно говорить не буду, возможно, это нужно будет еще раз комментировать. Но мы знаем вплоть до фамилий тех, кто туда входит и выходит", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rusiya sülhməramlılarını tənqid edib: "Xarici vətəndaşları gizli formada buraxırlar"

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