Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах

"Мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия. А соглашение нарушается"

"Мы знали и знаем, что там происходит прямо сейчас. Мы знали и во время войны, и до нее. Это, конечно, помогло нам во время войны".

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов в видеоформате заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это помогает и сейчас. Поэтому сейчас, когда мы видим что российские миротворцы тайно пропускают иностранных граждан в Нагорный Карабах, это вызывает у нас удивление. Мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия. А соглашение нарушается. Ничего дополнительно говорить не буду, возможно, это нужно будет еще раз комментировать. Но мы знаем вплоть до фамилий тех, кто туда входит и выходит", - сказал глава государства.