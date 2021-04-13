Президент прокомментировал вопрос о ситуации после ухода российских миротворцев из Карабаха

Мы могли бы закрыть дорогу. Могли, но не делаем этого

"На государственной границе между Арменией и Азербайджаном в Товузе, Газахе, Агстафе, там нет миротворцев, и ничего не происходит. Более того, азербайджанские пограничники стоят сейчас в Зангилане, в 5 метрах от армянских деревень. И ничего не происходит. Армянская армия уничтожена, ее не существует".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Университете ADA , отвечая на вопрос о том, как будет развиваться ситуация в Карабахе после ухода российских миротворцев.

В качестве примера доброй воли азербайджанской стороны он привел 21-километровую дорогу, соединяющую Кафан с Ереваном: "Она пересекает нашу территорию, там стоят наши пограничники, там даже установлен постер "Добро пожаловать в Азербайджан". Не знаю, почему он там раздражает армян, мы всего лишь хотели поприветствовать их на нашей территории, это наша территория, но они даже стреляли по нему. .. Мы могли бы закрыть дорогу. Могли, но не делаем этого".