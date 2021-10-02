Президент: Миротворцы принимают меры по обеспечению мира в местах проживания армянского населения

"Турция поддерживала нас с самого начала. Мы очень признательны правительству Турции за политическую и моральную поддержку, оказанную нам с первых дней. Сейчас, после окончания войны, Турция, а также Россия, играют очень важную роль в региональном развити

"Турция поддерживала нас с самого начала. Мы очень признательны правительству Турции за политическую и моральную поддержку, оказанную нам с первых дней. Сейчас, после окончания войны, Турция, а также Россия, играют очень важную роль в региональном развитии и стабильности".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Как вам известно, Россия и Турция создали совместный мониторинговый центр в Агдамском районе Карабахского региона. К тому же, российские миротворцы принимают меры по обеспечению мира в местах проживания армянского населения.

Таким образом, создана новая реальность. Каждая страна должна учитывать эту реальность. Баланс сил между Азербайджаном и Арменией изменился уже много лет назад. Мы знали свой потенциал и потенциал Армении. Возможно армянское правительство не сумело реально оценить отсутствие шансов перед Азербайджаном, возникновение серьезных проблем, в случае не освобождения наших земель мирным путем. Считаю, что сегодня Турция и Россия как два соседа Азербайджана – кстати, один из них сосед Армении – играют важную роль в сфере стабильности, безопасности и будущего развития. Мы положительно оцениваем роль каждой из двух стран, как стабилизирующую роль. Думаю, это составляет основу формулы нового регионального сотрудничества", - подчеркнул президент.