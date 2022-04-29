Президент: Между миротворцами и азербайджанскими военными налажен хороший уровень взаимодействия

Между российскими миротворцами и азербайджанскими военнослужащими налажен хороший уровень взаимодействия.

Между российскими миротворцами и азербайджанскими военнослужащими налажен хороший уровень взаимодействия.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Ситуация на территории, находящейся под контролем российских миротворцев, на протяжении полутора лет в целом стабильная. Была небольшая напряженность на границе в прошлом, сейчас там тоже стабильно", отметил глава государства.

По его словам, российские миротворцы предоставляют важные транспортационные возможности для доставки грузов в Кяльбаджар пока идет строительство тоннеля.