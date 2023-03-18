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Президент: Изгнание ненавистного врага с наших земель - самая яркая страница в многовековой истории Азербайджана

Президент: Изгнание ненавистного врага с наших земель - самая яркая страница в многовековой истории Азербайджана Мы восстановили свои права на поле боя. В течение 44 дней мы изгнали ненавистного врага с наших земель и подняли азербайджанский флаг в Карабахе. Это самая яркая страница в многовековой истории Азербайджана.
Карабах
18 марта 2023 г. 13:57
Президент: Изгнание ненавистного врага с наших земель - самая яркая страница в многовековой истории Азербайджана

Мы восстановили свои права на поле боя. В течение 44 дней мы изгнали ненавистного врага с наших земель и подняли азербайджанский флаг в Карабахе. Это самая яркая страница в многовековой истории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"В течение 44 дней азербайджанский народ был опорой для нашей армии, объединился в единый кулак. Мы освободили оккупированные земли, проливая кровь", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: 'The fact that we expelled contemptible enemy from our lands is brightest page of the centuries-old history of Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qırx dörd gün ərzində mənfur düşməni torpaqlarımızdan qovmağımız çoxəsrlik Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifəsidir"

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