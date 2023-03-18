Президент: Изгнание ненавистного врага с наших земель - самая яркая страница в многовековой истории Азербайджана

Мы восстановили свои права на поле боя. В течение 44 дней мы изгнали ненавистного врага с наших земель и подняли азербайджанский флаг в Карабахе. Это самая яркая страница в многовековой истории Азербайджана.

Мы восстановили свои права на поле боя. В течение 44 дней мы изгнали ненавистного врага с наших земель и подняли азербайджанский флаг в Карабахе. Это самая яркая страница в многовековой истории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"В течение 44 дней азербайджанский народ был опорой для нашей армии, объединился в единый кулак. Мы освободили оккупированные земли, проливая кровь", - подчеркнул глава государства.