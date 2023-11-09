Президент Ирана: Мы очень рады, что Карабах после долгих лет вернулся на свою исконную территорию

Мы очень рады также тому, что Карабах после долгих лет вернулся на свою исконную территорию. Это - Азербайджан.
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"Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность. Мы надеемся, что Карабах будет восстановлен и реконструирован. В этом плане мы готовы, как раньше, оказать вам помощь, предоставить свои услуги, в том числе инженерно-технические, для восстановления Карабаха. Иранские компании готовы помогать нашим дорогим друзьям из Азербайджана в восстановлении Карабаха и, в целом, развитии Азербайджана", — подчеркнул президент Ирана.