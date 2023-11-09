Президент Ирана: Мы очень рады, что Карабах после долгих лет вернулся на свою исконную территорию

Президент Ирана: Мы очень рады, что Карабах после долгих лет вернулся на свою исконную территорию

Мы очень рады также тому, что Карабах после долгих лет вернулся на свою исконную территорию. Это - Азербайджан.

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