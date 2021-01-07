Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе

Президент Ильхам Алиев прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе.

Президент Ильхам Алиев прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Сегодня они занимаются там гуманитарной деятельностью, хотя в заявлении, подписанном 10 ноября, эта функция не закреплена, мы, как говорится, закрываем на это глаза. Почему? Потому что понимаем, там живут люди, понимаем, что наступила зима, холодно. Там необходимо проделать определённую работу, чтобы нынешняя зима не создала проблем для проживающих там армян. Поэтому мы позволили. Сейчас значительная часть грузов поступает туда через территорию Азербайджана. Мы позволили. До Барды они доставляются по железной дороге, после этого машинами перевозятся в Нагорный Карабах. Конечно, мы могли бы и не позволить", - сказал глава государства.