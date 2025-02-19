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Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики 19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики, являющейся азербайджано-узбекским совместным предприятием.
Карабах
19 февраля 2025 г. 12:45
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики

19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики, являющейся азербайджано-узбекским совместным предприятием.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о производственном предприятии.

Фабрика, площадь которой составляет 1,2 гектара, построена согласно поручениям президентов двух стран по углублению экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 11 миллионов манатов. На сегодняшний день инвестировано 5,5 миллиона манатов. Осуществляется промышленная кооперация для обеспечения фабрики сырьем. После того, как фабрика заработает на полную мощность, планируется создать производственный участок для производства тканей на основе местного хлопкового сырья.

Здесь будет создано в общей сложности 800 рабочих мест. На начальном этапе проекта трудоустроено 300 человек, прошедших профессиональное обучение. При трудоустройстве на предприятии особое внимание уделялось обеспечению занятости преимущественно граждан, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории и проживающих в близлежащих районах.

С начала функционирования предприятия было произведено около 50 тысяч спортивных футболок. В этом году запланировано произвести 924 тысячи футболок. В перспективе на Ханкендинской швейной фабрике планируется выпускать 3-5 миллионов штук различных трикотажных изделий в год. Производимая на фабрике продукция также будет экспортироваться в различные страны.

Ханкендинская швейная фабрика, являющаяся азербайджано-узбекским совместным предприятием, открывает новые возможности для развития легкой промышленности, укрепляет традиционные узы дружбы, братства и экономическое партнерство между нашими странами.

Напомним, что во время состоявшегося в Баку в ноябре прошлого года мероприятия СОР29 президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по видеосвязи открыли Ханкендинскую швейную фабрику.

11:17

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля ознакомился с деятельностью швейной фабрики в Ханкенди - совместного предприятия Азербайджана и Узбекистана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan birgə müəssisəsi olan Xankəndi tikiş fabriki ilə tanışlıq olub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev inspected operations of Khankandi garment factory

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