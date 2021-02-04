Президент Ильхам Алиев обратился к гражданам Азербайджана

Пусть дождутся, чтобы работы по очистке от мин были завершены

"На освобожденных землях в последние дни и после войны, увы, происходят несчастные случаи. Я хочу обратиться к гражданам Азербайджана, прошу их не посещать освобожденные земли незаконно и без разрешения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 февраля во время приема в видеоформате Вугара Сулейманова в связи с назначением его на должность председателя Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

"С одной стороны я понимаю этих людей, они прожили много лет с тоской по родине, каждый бывший вынужденный переселенец хочет поскорее вернуться на родную землю, в родное село, но прошу их подождать. Пусть дождутся, чтобы работы по очистке от мин были завершены", - отметил президент.