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Президент Азербайджана: С годами мы набирали силу

Президент Азербайджана: С годами мы набирали силу "Весь мир увидел, что Карабах - наша древняя историческая земля"
Карабах
10 декабря 2020 г. 13:53
Президент Азербайджана: С годами мы набирали силу
Ильхам Алиев
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"Весь мир увидел, что Карабах - наша древняя историческая земля. На протяжении веков азербайджанский народ жил, строил и творил на этих землях. В то же время весь мир увидел, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения международного права".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 10 декабря во время выступления на параде, посвященном победе в Отечественной войне, на площади "Азадлыг" в Баку.

"С годами мы набирали силу. И на политическом уровне, и в международных организациях, и внутри страны. Мы укрепляли нашу экономику. Мы усиливали нашу армию. И в результате за последние годы Азербайджан претерпел очень успешное развитие", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz bu illər ərzində güc toplayırdıq"

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