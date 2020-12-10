Президент Азербайджана: С годами мы набирали силу

"Весь мир увидел, что Карабах - наша древняя историческая земля"

"Весь мир увидел, что Карабах - наша древняя историческая земля. На протяжении веков азербайджанский народ жил, строил и творил на этих землях. В то же время весь мир увидел, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения международного права".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 10 декабря во время выступления на параде, посвященном победе в Отечественной войне, на площади "Азадлыг" в Баку.

"С годами мы набирали силу. И на политическом уровне, и в международных организациях, и внутри страны. Мы укрепляли нашу экономику. Мы усиливали нашу армию. И в результате за последние годы Азербайджан претерпел очень успешное развитие", - добавил президент.