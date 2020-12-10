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Ильхам Алиев: Азербайджанский солдат сражался с одной целью – положить конец оккупации

Ильхам Алиев: Азербайджанский солдат сражался с одной целью – положить конец оккупации "Азербайджанский солдат, азербайджанский офицер сражались с одной целью – положить конец этой оккупации, положить конец этой несправедливости"
Карабах
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10 декабря 2020 г. 13:44
Ильхам Алиев: Азербайджанский солдат сражался с одной целью – положить конец оккупации
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"Азербайджанский солдат, азербайджанский офицер сражались с одной целью – положить конец этой оккупации, положить конец этой несправедливости, чтобы справедливость, историческая справедливость восторжествовала, и мы добились этого".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 10 декабря во время выступления на параде, посвященном победе в Отечественной войне, на площади "Азадлыг" в Баку.

"Азербайджан жил под оккупацией около 30 лет. В начале 90-х годов оккупационная политика Армении против Азербайджана привела к оккупации наших земель. В действительности же агрессивная политика Армении началась еще в конце 80-х годов”, - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Azerbaijani soldier fought with one goal in mind, to end occupation"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan əsgəri bir amalla vuruşurdu ki, işğala son qoyulsun"

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