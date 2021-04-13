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Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике

Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике Учитывая географическое расположение Зангилана, он может сыграть роль важного транспортно-логистического центра
Карабах
13 апреля 2021 г. 16:52
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике

Карабах займет важное место в нашей экономике, неэнергетическом секторе, а также в сфере транспорта. Уже началась работа по соединению трех аэропортов и железных дорог. Учитывая географическое расположение Зангилана, он может сыграть роль важного транспортно-логистического центра. Есть возможности для привлечения большего количества инвесторов в неэнергетический сектор и бизнес.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на прошедшей в Университете ADA конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество".

Отметив рост рейтинга Азербайджана в отчете Всемирного банка Doing Business, глава государства сказал: "Мы на 28-м месте. Таким образом, бизнес-климат развивается. У нас есть образованные люди и молодое поколение, которые создают идеи и уверены в будущем. Как я отмечал во время войны, самый тяжкий груз войны, когда я пришел к власти, был на плечах детей. Таким образом, мы смогли завершить строительство основных нефте- и газопроводов, позволяющих подпитать дополнительными ресурсами нашу экономику. Мы не зависим от помощи извне. Наши внешние долги составляют примерно 18 процентов ВВП. Я поставил цель добиться наилучшего результата в мире - сократить внешние долги до 10 процентов ВВП. Наши показатели относительно бедности очень низкие. Они составляют примерно 5 процентов. Когда я только вступил в эту должность, этот показатель был равен 49 процентам. Таким образом, мы сможем осуществить все наши планы, связанные со стратегическими взглядами".

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