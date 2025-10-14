Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

    Карабах
    • 14 октября, 2025
    • 11:30
    Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

    Карабах формируется не только как символ нашей национальной гордости, но и как пространство устойчивого развития XXI века.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2025).

    Глава государства также отметил, что в настоящее время в рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных от оккупации территориях успешно реализуются масштабные восстановительные и строительные работы, которые коренным образом меняют облик региона.

    "Создаются города в соответствии с современными концепциями градостроительства, возводятся новые школы, больницы, дорожная и транспортная инфраструктура, открываются рабочие места, зоны зеленой энергетики и промышленные парки", - говорится в обращении.

    Ильхам Алиев Rebuild Karabakh-2025
    Azərbaycan Prezidenti: Qarabağ XXI əsrin dayanıqlı inkişaf məkanı kimi formalaşır
    President of Azerbaijan: Karabakh is evolving as a 21st-century area of sustainable development

    Последние новости

    13:44

    SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    13:40
    Фото

    Самоподъемная буровая установка "Нептун" спущена на воду

    Энергетика
    13:39

    Начата разработка II Госпрограммы по восстановлению Карабаха

    Инфраструктура
    13:33

    Два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

    Другие страны
    13:31

    ГНС запустила систему "prefiling" для деклараций по упрощенному налогу

    Бизнес
    13:30

    Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование

    Наука и образование
    13:24

    Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опыт

    Внутренняя политика
    13:22

    Крупнейший аэропорт Брюсселя парализован из-за общенациональной забастовки в Бельгии

    Другие страны
    13:22
    Фото

    Рахман Гаджиев: 95% работ по разминированию в Карабахе проводится на средства Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей