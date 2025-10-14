Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

Карабах формируется не только как символ нашей национальной гордости, но и как пространство устойчивого развития XXI века.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2025).

Глава государства также отметил, что в настоящее время в рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных от оккупации территориях успешно реализуются масштабные восстановительные и строительные работы, которые коренным образом меняют облик региона.

"Создаются города в соответствии с современными концепциями градостроительства, возводятся новые школы, больницы, дорожная и транспортная инфраструктура, открываются рабочие места, зоны зеленой энергетики и промышленные парки", - говорится в обращении.