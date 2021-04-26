Президент Азербайджана: Ходжалинский геноцид признан 13 странами

Во время 44-дневной Отечественной войны армянские вооруженные силы были полностью разгромлены

"В прошлом году Азербайджан положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации Арменией 20 процентов своей территории. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель. Армения, совершив в 1992 году Ходжалинский геноцид, совершила убийство 613 невинных мирных граждан, включая женщин и детей. Ходжалинский геноцид признан 13 странами".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля на 77-й сессии экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана со штаб-квартирой в Таиланде на тему "Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском бассейне" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие полного, незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Однако эти резолюции Арменией никогда не исполнялись. Для недопущения двойных стандартов я призываю страны-партнеры присоединиться к усилиям, направленным на предложение и подготовку механизмов исполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Мы были свидетелями, когда некоторые резолюции Совета Безопасности ООН исполнялись в течение нескольких дней. Что же касается Азербайджана, то данные резолюции оставались невыполненными в течение 27 лет. Никакой надежды на то, что Армения выполнит требования резолюций Совета Безопасности, не было. На протяжении всего этого времени на Армению не было оказано никакого давления, против нее не применялись санкции.

Напротив, военно-политическое руководство Армении угрожало Азербайджану "новой войной за новые земли". В июле 2020 года Армения совершила военную провокацию на государственной границе. А в августе армянская диверсионная группа предприняла попытку пересечения линии соприкосновения.

27 сентября Армения, подвергнув наши Вооруженные силы и мирных жителей тяжелому артиллерийскому обстрелу, развязала широкомасштабную военную агрессию против Азербайджана. Чтобы защитить своих граждан, Азербайджан вынужден был начать контрнаступательную операцию. Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, нормы и принципы международного права, восстановил историческую справедливость и территориальную целостность.

Во время 44-дневной Отечественной войны армянские вооруженные силы были полностью разгромлены. 10 ноября 2020 года Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Таким образом, армяно-азербайджанский конфликт завершился. Конфликт остался в истории", - сказал глава государства.