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Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября

Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября 2020 года.
Карабах
27 сентября 2021 г. 13:45
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
Ильхам Алиев

Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству "Анадолу".

"В заявлении, подписанном в ночь с 9 на 10 ноября, четко говорится, что должна быть налажена коммуникация между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Была ли налажена эта коммуникациям? Нет. Открытие подобной коммуникации не требует большого времени. Общая протяженность дороги составляет всего 40 километров. За год после войны мы построили более 1 тысячи километров дорог, как грунтовых, так и асфальтовых. Строительство 40-километровой дороги не представляет особой проблемы. Но, несмотря на это, Армения не дает своего согласия. Переговоры безрезультатны. То есть, Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября", - заявил глава государства.

"Пока мы проявляем терпение. Хотя наше терпение также имеет границы. Вторая Карабахская война продемонстрировала, что происходит, когда наше терпение иссякает. Поэтому мы предоставляем Армении шанс выполнить все условия заявления от 10 ноября и действовать ответственно", - добавил президент И. Алиев.

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Версия на английском языке Armenia grossly violates November 10 statement's terms, says Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Ermənistan 10 noyabr bəyanatının şərtlərini kobud şəkildə pozur, müzakirələr nəticəsiz qalır”

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