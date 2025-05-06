Премьер Беларуси ознакомился с ходом восстановительных работ в селе Сарыджалы Агдамского района

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин побывал в селе Сарыджалы Агдамского района Азербайджана.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин побывал в селе Сарыджалы Агдамского района Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Агдама, Турчин в этом селе смог воочию ознакомиться с процессом восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана.

Отметим, что 27 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новых частных домах в селе Сарыджалы.

На первом этапе в село Сарыджалы планируется переселение 895 человек (203 семьи).