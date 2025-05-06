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Премьер Беларуси ознакомился с ходом восстановительных работ в селе Сарыджалы Агдамского района

Премьер Беларуси ознакомился с ходом восстановительных работ в селе Сарыджалы Агдамского района Премьер-министр Беларуси Александр Турчин побывал в селе Сарыджалы Агдамского района Азербайджана.
Карабах
6 мая 2025 г. 14:47
Премьер Беларуси ознакомился с ходом восстановительных работ в селе Сарыджалы Агдамского района

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин побывал в селе Сарыджалы Агдамского района Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Агдама, Турчин в этом селе смог воочию ознакомиться с процессом восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана.

Отметим, что 27 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новых частных домах в селе Сарыджалы.

На первом этапе в село Сарыджалы планируется переселение 895 человек (203 семьи).

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Версия на английском языке ФотоBelarus PM gets acquainted with progress of restoration work in Sarijali village in Azerbaijan's Aghdam district
Версия на азербайджанском языке ФотоBelarusun Baş naziri Ağdamın Sarıcalı kəndində bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olub

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