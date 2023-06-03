Представители СМИ побывали на месте обнаружения массового захоронения в Шуше

Материалы следствия в связи с обнаружением останков азербайджанцев, захваченных в плен и взятых в заложники во время Первой Карабахской войны и захороненных на оккупированных территориях, были продемонстрированы журналистам, проводившим съемки во дворе Шу

Материалы следствия в связи с обнаружением останков азербайджанцев, захваченных в плен и взятых в заложники во время Первой Карабахской войны и захороненных на оккупированных территориях, были продемонстрированы журналистам, проводившим съемки во дворе Шушинской тюрьмы.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, видео и фотографии сделаны на основе материалов следствия.

При осмотре останков можно заметить, что их руки и ноги связаны, убиты они с особой жестокостью.

Отметим, что на территории Шушинской тюрьмы в городе Шуша обнаружено массовое захоронение. Сегодня на этом месте побывали представители СМИ.