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Представители СМИ побывали на месте обнаружения массового захоронения в Шуше

Представители СМИ побывали на месте обнаружения массового захоронения в Шуше Материалы следствия в связи с обнаружением останков азербайджанцев, захваченных в плен и взятых в заложники во время Первой Карабахской войны и захороненных на оккупированных территориях, были продемонстрированы журналистам, проводившим съемки во дворе Шу
Карабах
3 июня 2023 г. 16:42
Представители СМИ побывали на месте обнаружения массового захоронения в Шуше

Материалы следствия в связи с обнаружением останков азербайджанцев, захваченных в плен и взятых в заложники во время Первой Карабахской войны и захороненных на оккупированных территориях, были продемонстрированы журналистам, проводившим съемки во дворе Шушинской тюрьмы.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, видео и фотографии сделаны на основе материалов следствия.

При осмотре останков можно заметить, что их руки и ноги связаны, убиты они с особой жестокостью.

Отметим, что на территории Шушинской тюрьмы в городе Шуша обнаружено массовое захоронение. Сегодня на этом месте побывали представители СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada kütləvi məzarlıq aşkarlanan əraziyə səfər təşkil olunub, faktlar nümayiş etdirilib

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