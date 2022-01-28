Представитель Кабмина: В этом году планируется очистить от мин 40 тыс. гектаров земли

"Согласно утвержденному Кабинетом министров плану разминирования в этом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов будет очищено 40 тыс. гектаров территории".

Согласно утвержденному Кабинетом министров плану разминирования в этом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов будет очищено 40 тыс. гектаров территории.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил руководитель аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.

Он отметил, что в этом году будет обезврежено в два раза больше мин, чем в прошлом: "Кроме того, планируется восстановить и реконструировать населенные пункты".

По словам Мамедова, новая система разминирования была введена в Агдамском районе в связи с тем, что этот район более загрязнен неразорвавшимися боеприпасами: "Мы начали применять здесь систему исследования минных полей с воздуха, работающую на основе искусственного интеллекта. Азербайджан - одна из первых стран в мире, которая использует этот метод. Система позволяет определить точное местонахождение мин".

Р.Мамедов добавил, что в рамках проделанной в этом году работы будет улучшена материально-техническая база ведомств, участвующих в операциях по разминированию.