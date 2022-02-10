Посольство Азербайджана в РФ прокомментировало визит Араика Арутюняна в Москву

Посольство Азербайджана в России сделало заявление в связи с распространением в некоторых армянских СМИ утверждений о "рабочем визите" в Россию Араика Арутюняна, позиционирующего себя в качестве "президента Арцаха", и проведением им здесь встреч с должнос

Посольство Азербайджана в России сделало заявление в связи с распространением в некоторых армянских СМИ утверждений о "рабочем визите" в Россию Араика Арутюняна, позиционирующего себя в качестве т.н. "президента Арцаха", и проведением им здесь встреч с должностными лицами России, сообщает российское Бюро Report.

"По имеющейся официальной информации, упомянутое лицо посещало в Москву исключительно по личным вопросам и встречалось здесь со своими соотечественниками", заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в РФ.

"Во время краткосрочного визита он не был принят ни одним из представителей государственных структур России.

Посольство еще раз отмечает, что тиражирование подобного рода сообщений в армянских СМИ носит провокационный характер и не отражает реальной действительности", - говорится в сообщении.