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Посольство Азербайджана в России: Армения прибегает к военно-политической провокации

Посольство Азербайджана в России: Армения прибегает к военно-политической провокации "16 ноября сего года Армения, прибегнув к военно-политической провокации, предприняла попытку широкомасштабной атаки против позиций Вооруженных сил Азербайджана в направлении Лачынского и Кяльбаджарского районов на армяно-азербайджанской государственной г
Карабах
19 ноября 2021 г. 21:09
Посольство Азербайджана в России: Армения прибегает к военно-политической провокации

"16 ноября текущего года Армения, прибегнув к военно-политической провокации, предприняла попытку широкомасштабной атаки против позиций Вооруженных сил Азербайджана в направлении Лачынского и Кяльбаджарского районов на армяно-азербайджанской государственной границе. С целью предотвращения атаки с использованием тяжелой военной и артиллерийской техники армянских ВС, азербайджанской стороной были предприняты адекватные и действенные меры. В результате произошедших столкновений 7 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами, 10 человек получили ранения".

Как передает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

"Боестолкновения 16 ноября 2021 года не носят характер спонтанного инцидента. Они являются заранее запланированной и целенаправленной провокацией военно-политического руководства Армении. Для обострения ситуации была предпринята попытка захвата ряда высот в направлении Кяльбаджарского и Лачынского районов и тем самым достижения военного преимущества.

С целью компенсации тяжелого поражения в 44-х дневной войне, Армения начала последовательные провокации против частей Азербайджанской армии.

6-7 ноября бывший министр обороны Армении совершил незаконный визит на территории Азербайджана, где временно расположен российский миротворческий контингент, и допустил ряд действий подстрекательского и провокационного характера", - говорится в сообщении посольства.

Также в нем были отмечены другие провокационные акты со стороны ВС Армении: "19 ноября сего года части вооружённых сил Армении подвергли обстрелу инженерную технику, принадлежащую вооружённым силам Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. В этот же день армянская сторона вокруг озера Гарагёль Лачинского района предприняла попытку размещения 60 военных на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. В результате мер, предпринятых вооружёнными силами Азербайджана, части вооружённых сил Армении были взяты в окружение. Принимая во внимание просьбу российской стороны Азербайджан, в очередной раз, проявив гуманизм, создал условия для возвращения армянских военнослужащих.

13 ноября в окрестностях города Шуша армянские террористы совершили очередной террористический акт против азербайджанских военнослужащих, бросив в них гранату. В результате чего 3 военнослужащих получили ранения.

Как видно из вышесказанного, ответственность за эскалацию напряженности в регионе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое параллельно с предпринятой военной авантюрой на границе, продолжает проводить против Азербайджана кампанию лжи и очернения на международной арене.

Азербайджан исходит из того, что международное сообщество должно призвать Армению положить конец безосновательным претензиям к Азербайджану, и в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, обязать Армению предпринять конструктивные шаги для установления двусторонних межгосударственных отношений, в том числе начать процесс делимитации и демаркации государственной границы", - заявили в посольстве АР в РФ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyi: Ermənistan hərbi-siyasi təxribata əl atır

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