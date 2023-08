Посол Украины: Лачын впечатляет своей красотой

"Я побывал в Лачыне, он поражает своей красотой".

Как передает Report, об этом в Х написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Скорость реализации инфраструктурных проектов впечатляет. Жизнь постепенно возвращается на освобожденные территории. Также мы восстановим временно оккупированные Россией территории Украины и вернем их к жизни", - отметил он.