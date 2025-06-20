Посол Польши восхищен темпами восстановления Карабаха

Посол Польши: Масштаб восстановительных работ в Карабахе впечатляет

Темпы и масштаб восстановительных работ в Карабахе производят сильное впечатление.

Об этом заявил посол Польши в Азербайджане Павел Радомски во время своего визита в Лачын, отвечая на вопрос корреспондента Report.

"Это мой второй визит в Карабах. В первый раз я был в Ханкенди два месяца назад. Я действительно впечатлен красотой, природой, масштабом перемен, инвестициями, модернизацией, которые происходит на освобожденных территориях", - поделился дипломат.

Посол Радомски подчеркнул стратегическую важность восстановления освобожденных территорий для будущего всего региона. По его словам, этот процесс имеет не только экономическое, но и глубокое социальное значение.

Польский дипломат особо подчеркнул, что процесс восстановления требует "не только денег, но и решимости помочь всем, кто хочет вернуться в Карабах".

В завершение беседы посол выразил желание снова посетить освобожденные территории: "Интересно посмотреть, как будет и далее продвигаться этот план по восстановлению. Желаю Азербайджану всяческих успехов", - подытожил Павел Радомски.