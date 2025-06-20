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Посол Польши восхищен темпами восстановления Карабаха

Посол Польши восхищен темпами восстановления Карабаха Посол Польши: Масштаб восстановительных работ в Карабахе впечатляет
Карабах
20 июня 2025 г. 15:36
Посол Польши восхищен темпами восстановления Карабаха

Темпы и масштаб восстановительных работ в Карабахе производят сильное впечатление.

Об этом заявил посол Польши в Азербайджане Павел Радомски во время своего визита в Лачын, отвечая на вопрос корреспондента Report.

"Это мой второй визит в Карабах. В первый раз я был в Ханкенди два месяца назад. Я действительно впечатлен красотой, природой, масштабом перемен, инвестициями, модернизацией, которые происходит на освобожденных территориях", - поделился дипломат.

Посол Радомски подчеркнул стратегическую важность восстановления освобожденных территорий для будущего всего региона. По его словам, этот процесс имеет не только экономическое, но и глубокое социальное значение.

Польский дипломат особо подчеркнул, что процесс восстановления требует "не только денег, но и решимости помочь всем, кто хочет вернуться в Карабах".

В завершение беседы посол выразил желание снова посетить освобожденные территории: "Интересно посмотреть, как будет и далее продвигаться этот план по восстановлению. Желаю Азербайджану всяческих успехов", - подытожил Павел Радомски.

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Версия на английском языке Polish envoy delighted with pace of Karabakh restoration
Версия на азербайджанском языке Polşa səfiri: Qarabağda aparılan bərpa işlərinin miqyası heyranedicidir

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