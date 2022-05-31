Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб

У Кяльбаджара есть потенциал для инвестиций и развития инфраструктуры.

У Кяльбаджара есть потенциал для инвестиций и развития инфраструктуры.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

Дипломат отметил, что планирует посодействовать привлечению пакистанских компаний в этот регион.

"Кяльбаджар - не только очень красивый регион с прекрасным ландшафтом, он также богат природными ресурсами. Мы верим, что есть огромный потенциал в том, чтобы превратить этот регион в туристический хаб", - заявил Б. Хайи.

Посол выразил уверенность, что "скоро этот регион будет полностью восстановлен и в него вернуться исконные жители".