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Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб

Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб У Кяльбаджара есть потенциал для инвестиций и развития инфраструктуры.
Карабах
31 мая 2022 г. 15:49
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб

У Кяльбаджара есть потенциал для инвестиций и развития инфраструктуры.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

Дипломат отметил, что планирует посодействовать привлечению пакистанских компаний в этот регион.

"Кяльбаджар - не только очень красивый регион с прекрасным ландшафтом, он также богат природными ресурсами. Мы верим, что есть огромный потенциал в том, чтобы превратить этот регион в туристический хаб", - заявил Б. Хайи.

Посол выразил уверенность, что "скоро этот регион будет полностью восстановлен и в него вернуться исконные жители".

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Версия на английском языке Pakistani envoy: Azerbaijan’s Kalbajar can become tourist hub
Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri: “Kəlbəcəri turizm habına çevirmək olar”

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