Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб

У Кяльбаджара есть потенциал для инвестиций и развития инфраструктуры.
Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи в рамках поездки в Кяльбаджарский район.
Дипломат отметил, что планирует посодействовать привлечению пакистанских компаний в этот регион.
"Кяльбаджар - не только очень красивый регион с прекрасным ландшафтом, он также богат природными ресурсами. Мы верим, что есть огромный потенциал в том, чтобы превратить этот регион в туристический хаб", - заявил Б. Хайи.
Посол выразил уверенность, что "скоро этот регион будет полностью восстановлен и в него вернуться исконные жители".