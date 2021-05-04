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Посол Франции в Армении рассказал о шагах Путина и Макрона по Карабаху

Посол Франции в Армении рассказал о шагах Путина и Макрона по Карабаху "Президенты договорились возобновить усилия в рамках Минской группы ОБСЕ"
Карабах
4 мая 2021 г. 12:00
Посол Франции в Армении рассказал о шагах Путина и Макрона по Карабаху
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Президенты России и Франции в ближайшее время выступят с конкретными инициативами, направленными на прочное урегулирование карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.

Он напомнил, что 26 апреля состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам дипломата, Макрон подчеркнул необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах гуманитарной помощи и защиты культурного наследия.

"Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации. В ближайшее время в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы", - сказал Лакотт.

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Версия на английском языке Putin, Macron to propose initiatives on Karabakh
Версия на азербайджанском языке Putin və Makron Qarabağla bağlı konkret təşəbbüslə çıxış edəcəklər

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