Посол Франции в Армении рассказал о шагах Путина и Макрона по Карабаху

"Президенты договорились возобновить усилия в рамках Минской группы ОБСЕ"

Президенты России и Франции в ближайшее время выступят с конкретными инициативами, направленными на прочное урегулирование карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.

Он напомнил, что 26 апреля состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам дипломата, Макрон подчеркнул необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах гуманитарной помощи и защиты культурного наследия.

"Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации. В ближайшее время в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы", - сказал Лакотт.