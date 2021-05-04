Посол Франции в Армении рассказал о шагах Путина и Макрона по Карабаху

Президенты России и Франции в ближайшее время выступят с конкретными инициативами, направленными на прочное урегулирование карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.
Он напомнил, что 26 апреля состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам дипломата, Макрон подчеркнул необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах гуманитарной помощи и защиты культурного наследия.
"Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации. В ближайшее время в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы", - сказал Лакотт.