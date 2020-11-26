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Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа

Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа "Французское правительство остается приверженным беспристрастному и сбалансированному подходу к нагорно-карабахскому урегулированию"
Карабах
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26 ноября 2020 г. 12:45
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
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Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс в интервью Report прокомментировал принятие Сенатом Франции проекта резолюции по Нагорному Карабаху

-Как бы вы оценили вчерашнее решение Сената, которое фактически противоречит позиции МИД Франции?

-Министр правительства Франции Жан-Батист Лемуан изложил точку зрения правительства на резолюцию Сената. Позиция французского правительства не изменилась. Франция не признает "Нагорно-Карабахскую Республику".

- Как, по –вашему, это может отразится на постконфликтной фазе урегулирования конфликта?

-Как отмечал министр Лемуан, решение Сената никак не отразится на Нагорном Карабахе.

- Франция - страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Не ставит ли эта резолюция Сената под сомнение нейтралитет и сбалансированность позиции Франции как страны-посредника?

-Нет. Резолюция не меняет позиции Франции. Французское правительство остается приверженным беспристрастному и сбалансированному подходу к нагорно-карабахскому урегулированию.

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Версия на английском языке French Ambassador: Resolution by Senate does not change France’s position
Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri: “Senatın qətnaməsi Parisin rəsmi mövqeyini dəyişdirmir”

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