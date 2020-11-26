Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа

"Французское правительство остается приверженным беспристрастному и сбалансированному подходу к нагорно-карабахскому урегулированию"

Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс в интервью Report прокомментировал принятие Сенатом Франции проекта резолюции по Нагорному Карабаху

-Как бы вы оценили вчерашнее решение Сената, которое фактически противоречит позиции МИД Франции?

-Министр правительства Франции Жан-Батист Лемуан изложил точку зрения правительства на резолюцию Сената. Позиция французского правительства не изменилась. Франция не признает "Нагорно-Карабахскую Республику".

- Как, по –вашему, это может отразится на постконфликтной фазе урегулирования конфликта?

-Как отмечал министр Лемуан, решение Сената никак не отразится на Нагорном Карабахе.

- Франция - страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Не ставит ли эта резолюция Сената под сомнение нейтралитет и сбалансированность позиции Франции как страны-посредника?

-Нет. Резолюция не меняет позиции Франции. Французское правительство остается приверженным беспристрастному и сбалансированному подходу к нагорно-карабахскому урегулированию.