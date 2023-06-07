Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают

Необходимо вернуть в Карабах активную культурную жизнь.

Необходимо вернуть в Карабах активную культурную жизнь.

Об этом Report заявила посол доброй воли ЮНЕСКО Хедва Сер, принимающая участие на международном мероприятии на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

"Мы верим, что Карабахский регион будет развиваться и дальше. Я считаю, что нужно вернуть в Карабах культурную жизнь, потому что как мы знаем, Шуша была культурной столицей, родным городом для многих выдающихся поэтов, певцов, музыкантов",- сказала она.

По ее словам, возобновившиеся мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией очень обнадеживают.

"Азербайджан уже давно говорит о мире. Теперь и Армения понимает, насколько это важно для них и для всего региона в целом. Для процветания всего Кавказского региона нужно содействовать этим переговорам",- добавила Хедва Сер.