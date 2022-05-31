Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана

Впечатлен видами Кяльбаджара, а также быстрым процессом восстановления и строительства на этой территории.

Впечатлен видами Кяльбаджара, а также быстрым процессом восстановления и строительства на этой территории.

Об этом Report заявил посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

"Когда смотришь на фотографии или карте, все выглядит совсем по-другому, в жизни же все эти горы и ландшафты ощущаются совсем по-другому", - сказал посол.

Дипломат отметил, что ряд бельгийских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном по проектам в сфере энергетики, возобновляемых источников энергии, гидроэлектростанций и др.