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Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана

Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана Впечатлен видами Кяльбаджара, а также быстрым процессом восстановления и строительства на этой территории.
Карабах
31 мая 2022 г. 15:14
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана

Впечатлен видами Кяльбаджара, а также быстрым процессом восстановления и строительства на этой территории.

Об этом Report заявил посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

"Когда смотришь на фотографии или карте, все выглядит совсем по-другому, в жизни же все эти горы и ландшафты ощущаются совсем по-другому", - сказал посол.

Дипломат отметил, что ряд бельгийских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном по проектам в сфере энергетики, возобновляемых источников энергии, гидроэлектростанций и др.

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Версия на азербайджанском языке Belçika səfiri: "Kəlbəcərə, bu ərazidə aparılan bərpa və tikinti işlərinin sürətinə heyran oldum"
Версия на английском языке Belgian ambassador impressed by pace of restoration of Azerbaijan's liberated lands

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