Посол: Азербайджан - главный партнер Германии на Южном Кавказе

На освобожденных территориях Азербайджана ведется масштабная инфраструктурная работа, а германские компании имеют большой опыт в этом вопросе.

На освобожденных территориях Азербайджана ведется масштабная инфраструктурная работа, а германские компании имеют большой опыт в этом вопросе.

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн заявил на презентации издания "Анализ азербайджанского рынка 2022-2023" (Market Analysis Azerbaijan).

По его словам, Азербайджан - самый главный партнер Германии на Южном Кавказе.

Посол отметил, что наша страна имеет особое значение не только благодаря нефти и газу, но и возобновляемым источникам энергии, которые активно развиваются в Азербайджане.

Хорлеманн добавил, что Германия также намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере торговли и инвестиций.

Согласно данным отчета, 25% из опрошенных компаний подтвердили свою приверженность работе с Азербайджаном, а 57% выразили желание развить дальнейшее сотрудничество.