Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах

Состоялся телефонный разговор официального представителя президента Турции Ибрагима Калына и советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

Состоялся телефонный разговор официального представителя президента Турции Ибрагима Калына и советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе переговоров обсуждались детали совместного стратегического механизма, согласованного президентами Турции и США на саммите G20 в Риме.

В разговоре обсуждались двусторонние политические и экономические отношения, развитие оборонного сотрудничества, глобальные и региональные вопросы (политическая ситуация и гуманитарная помощь в Афганистане, территориальная целостность Сирии и борьба с терроризмом, политические процессы и выборы в Ливии, напряженность на белорусско-польском граница и Восточное Средиземноморье).

Стороны также обсудили мир и стабильность в освобожденном Карабахском регионе Азербайджана.