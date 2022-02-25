Помощник президента: В Ходжавенде обнаружено массовое захоронение азербайджанских пленных

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте информацией о братской могиле азербайджанцев, обнаруженной в селе Эдилли Ходжавендского района.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте информацией о массовом захоронении азербайджанцев, обнаруженный в селе Эдилли Ходжавендского района.

Как передает Report, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Эдилли использовался как пыточный лагерь для азербайджанских заключенных.

"По словам очевидцев, в некогда оккупированном селе Эдилли обнаружено массовое захоронение бывших азербайджанских пленников. Село использовался как концлагерь пыток для азербайджанских пленных. Со времен первой Карабахской войны пропало без вести 4 000 азербайджанцев", - сказал помощник президента.