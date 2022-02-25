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Помощник президента: В Ходжавенде обнаружено массовое захоронение азербайджанских пленных

Помощник президента: В Ходжавенде обнаружено массовое захоронение азербайджанских пленных Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте информацией о братской могиле азербайджанцев, обнаруженной в селе Эдилли Ходжавендского района.
Карабах
25 февраля 2022 г. 01:20
Помощник президента: В Ходжавенде обнаружено массовое захоронение азербайджанских пленных
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте информацией о массовом захоронении азербайджанцев, обнаруженный в селе Эдилли Ходжавендского района.

Как передает Report, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Эдилли использовался как пыточный лагерь для азербайджанских заключенных.

"По словам очевидцев, в некогда оккупированном селе Эдилли обнаружено массовое захоронение бывших азербайджанских пленников. Село использовался как концлагерь пыток для азербайджанских пленных. Со времен первой Карабахской войны пропало без вести 4 000 азербайджанцев", - сказал помощник президента.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin köməkçisi: "Xocavənddə azərbaycanlı əsirlərin kütləvi məzarlığı aşkarlanıb"

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