Помощник президента: Армения совершила политику геноцида против города Тертер

“Президент Ильхам Алиев сравнил город Тертер со Сталинградом времен Второй мировой войны"

"Президент Ильхам Алиев сравнил город Тертер со Сталинградом времен Второй мировой войны".

Как сообщает Report, об этом сегодня в ходе визита в Тертер представителей дипломатического корпуса, руководителей представительств международных организаций в Азербайджане сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, сейчас в международных отношениях такие деяния против городов объясняются термином урбицид, т.е. геноцид против города:

“Город Тертер наглядный тому пример. Армения совершала политику геноцида против города Тертер".