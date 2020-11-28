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Помощник президента: Армения совершила политику геноцида против города Тертер

Помощник президента: Армения совершила политику геноцида против города Тертер “Президент Ильхам Алиев сравнил город Тертер со Сталинградом времен Второй мировой войны"
Карабах
28 ноября 2020 г. 16:32
Помощник президента: Армения совершила политику геноцида против города Тертер

"Президент Ильхам Алиев сравнил город Тертер со Сталинградом времен Второй мировой войны".

Как сообщает Report, об этом сегодня в ходе визита в Тертер представителей дипломатического корпуса, руководителей представительств международных организаций в Азербайджане сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, сейчас в международных отношениях такие деяния против городов объясняются термином урбицид, т.е. геноцид против города:

“Город Тертер наглядный тому пример. Армения совершала политику геноцида против города Тертер".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistan tərəfindən Tərtər şəhərinə qarşı genosid siyasəti həyata keçirilib"

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