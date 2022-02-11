Политолог: Выплата Арменией компенсации покажет всему миру, как опасна оккупация

Выплата Арменией компенсации покажет всему миру как опасен несправедливый захват территории

Необходимо обращаться во все международные инстанции с требованием компенсации от Армении ущерба от оккупации земель Азербайджана, чтобы показать всему миру, как опасен несправедливый захват территорий.

Об этом российскому бюро Report заявила российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова.

Политолог отметила, что шансы на выплату компенсации Арменией есть: "Возможно, это произойдет не в ближайшую перспективу. Мы все знаем, что эти территории по всем принципам и по решению ООН принадлежат Азербайджану, и видим, какие разрушения произошли на этой территории за 30 лет, поэтому компенсация ущерба совершенно обоснована".

По мнению Гревцовой, в этом вопросе Азербайджан должен получить поддержку международного сообщества: "Мы видим, что разрушены многие памятники культуры, поэтому ЮНЕСКО должна высказать свое мнение по этому поводу".

В мировой практике есть прецеденты выплаты компенсаций за ущерб от незаконного военного вторжения и оккупации.

Так, 9 февраля Ирак завершил выплату более чем 50 млрд долларов компенсации ущерба за оккупацию Кувейта в 1990-1991 годы.

2 августа 1990 года иракские войска вторглись на территорию Кувейта и оккупировали страну с целью завладеть ее нефтяными ресурсами. ООН ввела в отношении Ирака санкции. США и их союзники, получив мандат СБ ООН, провели операцию "Буря в пустыне", освободив Кувейт в феврале 1991 года.

Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года в целях управления Фондом по возмещению прямых потерь, ущерба или вреда, причиненного гражданам, компаниям, правительствам и международным организациям в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта.

Комиссия рассмотрела более 2,686 млн претензий на общую сумму в 352,5 млрд долларов. Из них было удовлетворено свыше 1,5 млн претензий на сумму примерно в 52,4 млрд долларов.