Политолог: У Шуши очень светлое будущее

У Шуши будет очень светлое и хорошее будущее, в городе очень быстро возрождается жизнь.

"Шуша очень скоро станет жемчужиной Азербайджана, что вполне согласуется с объявлением города культурной столицей страны".

Об этом Report заявил российский историк и политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

"У Шуши очень светлое и хорошее будущее, в городе очень быстро возрождается жизнь", - заявил он.

По словам Барабанова, он впервые посетил Шушу, красивый город, где чувствуется древность, большие пласты культуры.

"К сожалению, разрушений за последние почти 30 лет было очень много, но идет огромное строительство, проведена замечательная дорога, развивается инфраструктура", - отметил политолог.

Эксперт считает, что инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева об превращении города в культурную столицу страны претворяется в жизнь очень активно.

"Усилия, которые прикладывает руководство страны для восстановления территорий, позволят очень быстро вернуть Шушу и другие освобожденные города к жизни", - заявил Барабанов.