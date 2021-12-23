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Политолог: Лачынский коридор следует взять под контроль

Политолог: Лачынский коридор следует взять под контроль Министерство иностранных дел Азербайджана может объявить персоной нон грата кандидата в президенты Франции Валери Пекрес, совершившей незаконный визит в Карабах, но это не выход. Пока мы не возьмем под контроль Лачынский коридор, у нас еще долго будет бо
Карабах
23 декабря 2021 г. 15:01
Политолог: Лачынский коридор следует взять под контроль

Министерство иностранных дел Азербайджана может объявить персоной нон грата кандидата в президенты Франции Валери Пекрес, совершившей незаконный визит в Карабах, но это не выход. Пока мы не возьмем под контроль Лачынский коридор, у нас еще долго будет болеть голова.

Об этом заявил Report глава Центра исследований "Атлас", политолог Эльхан Шахиноглу.

Политолог напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе заявил в Брюсселе, что правовой режим в Зангезурском коридоре должен быть аналогичным Лачынскому коридору: "То есть, если Армения установит таможню в Зангезурском коридоре, мы сделаем тоже самое в Лачынском коридоре".

"Накануне распространилась информация, что кандидат в президенты Франции Валери Пекрес совершила через Лачынский коридор незаконный визит в Карабах. Российские военные кого угодно пропускают через Лачынский коридор, им без разницы. Это происходит не впервые, подобное было и раньше. То есть миротворцы не действуют в соответствии со своим мандатом, а это может сказаться в будущих отношениях. Поэтому Лачынский коридор следует взять под контроль, чтобы такие как Валери Пекрес без разрешения Азербайджана не могли совершать визиты в нашу страну и встречаться с армянскими сепаратистами", - отметил эксперт.

По мнению Э.Шахиноглу, подобные шаги - составная часть грязной авантюры: "Представьте себе, что вслед за кандидатом в президенты Франции Азербайджан незаконно посетят американские конгрессмены, российские депутаты и пр. Армяне этого и хотят, чтобы "черный список" Министерства иностранных дел Азербайджана пополнялся все больше именами, что может привести к напряженности в наших отношениях с разными странами. Вдруг ту же Пекрес изберут президентом Франции. Что тогда? Официальный Баку не признает ее легитимность и положит конец отношениям с Францией? Армяне об этом и мечтают. Поэтому наша первостепенная задача - взять под контроль Лачынский коридор, и это должно произойти до открытия коммуникаций".

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Версия на английском языке Expert: Azerbaijan will have headaches, if Lachin corridor isn't controlled
Версия на азербайджанском языке Politoloq: "Laçın dəhlizi nəzarətə götürülməsə, başımızı hələ çox ağrıdacaq"

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