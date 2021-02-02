Перенджиев: Армянская сторона пытается противостоять установлению мира

"Армянские реваншисты и националисты совсем не думают о благополучии собственного народа"

"Армянские реваншисты и националисты совсем не думают о благополучии собственного народа. Их идеи вредят интересам простых граждан. Пытаясь навредить азербайджанцам, они вредят самим армянам и несут им страдания. Здесь наблюдается попытка спрятаться за спиной России". Об этом российскому бюро Report заявил политолог и военный эксперт Александр Перенджиев, комментируя провокацию на госгранице Азербайджанской Республики с Арменией.

Эксперт выразил свою озабоченность сложившейся ситуацией: "В задачи миротворцев входит предотвращение провокаций и нейтрализация конфликтов. Подобными действиями армяне пытаются подставить российских миротворцев и вовлечь их в военный конфликт".

Перенджиев отметил, что сегодняшняя ситуация возникла сразу после открытия Турецко-Российского совместного мониторингового центра в Карабахе: "Их идеи реваншизма переходят к практическим действиям. Армянская сторона пытается противостоять установлению мира и налаживанию экономической и хозяйственной жизни".

"Понимание того, что главный проигрыш будет в экономической сфере, раздражает реваншистов и националистов, которые пытаются вновь разжечь конфликт", - подчеркнул эксперт.