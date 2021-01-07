Поднятый на наших границах флаг больше не опустится

Над освобожденными от оккупации пограничными заставами развевается государственный флаг Азербайджана

Над освобожденными от оккупации пограничными заставами развевается государственный флаг Азербайджана.

При участии съемочной группы Report состоялась церемония открытия пограничной заставы "Бартаз" пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы.

Отрадно, что на наших землях, когда-то оккупированных ненавистными врагами, уже развевается наш трехцветный флаг. Поднятый азербайджанским пограничником на этой заставе наш флаг также порадовал каждого из нас. В беседе с пограничниками они заверили, что обеспечат надежную охрану наших границ, не допустят, чтобы восстановленные священные границы вновь были растоптаны врагом.

Во время Отечественной войны азербайджанскими пограничниками была освобождена огромная территория от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией, в том числе в течение 24 часов молниеносной атакой на расстоянии 105 км врагу были нанесены сокрушительные удары.