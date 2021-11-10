Подготовлена госпрограмма по возможностям и количеству возвращения граждан на освобожденные территории

15:37

"Подготовлены проекты и госпрограмма по возможностям и количеству возвращения наших граждан на освобожденные территории".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, пока нет решения относительно внесения изменения в земельные реформы на этих территориях.

"Рабочие обсуждения проводятся с участием также Администрации Президента. Окончательное заключение в связи с этим таково, что изменения нужны. Второй вопрос связан с поиском правильного баланса между экономической деятельностью и социальной политикой. Большая часть проблемы заключается в вопросе идентификации имущественных документов и неимущественных документов. Эта проблема сегодня находится в центре внимания", - подчеркнул министр.