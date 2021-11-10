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Подготовлена госпрограмма по возможностям и количеству возвращения граждан на освобожденные территории

Подготовлена госпрограмма по возможностям и количеству возвращения граждан на освобожденные территории 15:37
Карабах
10 ноября 2021 г. 16:16
Подготовлена госпрограмма по возможностям и количеству возвращения граждан на освобожденные территории
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"Подготовлены проекты и госпрограмма по возможностям и количеству возвращения наших граждан на освобожденные территории".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, пока нет решения относительно внесения изменения в земельные реформы на этих территориях.

"Рабочие обсуждения проводятся с участием также Администрации Президента. Окончательное заключение в связи с этим таково, что изменения нужны. Второй вопрос связан с поиском правильного баланса между экономической деятельностью и социальной политикой. Большая часть проблемы заключается в вопросе идентификации имущественных документов и неимущественных документов. Эта проблема сегодня находится в центре внимания", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке State program on return of citizens to liberated areas developed
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərə vətəndaşların qayıtması imkanları və sayı ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanıb

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